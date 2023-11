Frontale fra due ciclisti sulla pista ciclabile

Un violento scontro tra due ciclisti ha avuto come teatro, intorno alle tre e mezza di ieri pomeriggio, una pista ciclabile di Nosate all’altezza della strada provinciale 146. I due, uomini di 46 e 50 anni che stavano percorrendo la stessa ciclabile,

si sono scontrati violentemente, cadendo poi a terra. Sul posto

sono giunte due ambulanze, l’automedica e l’elisoccorso di Como: uno dei due ciclisti è stato soccorso in codice giallo mentre l’altro, in condizioni ancora più gravi, in codice rosso. Sul posto, per ricostruire la meccanica dell’incidente, sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Legnano.