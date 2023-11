Folgorato nel cantiere. Ferito operaio di 30 anni

Ancora un infortunio sul lavoro nel Varesotto. Ieri nel primo pomeriggio ad Angera un operaio di 35 anni impegnato all’interno di un cantiere per la ristrutturazione dell’ex cinema Roma di via Cavour è stato colpito da una scarica elettrica. Per fortuna le conseguenze per il lavoratore sono state meno gravi di quanto si era temuto, ricoverato in ospedale a Gallarate non è in pericolo di vita. Ancora da chiarire le cause che hanno provocato l’incidente e l’origine della scarica elettrica.

Sul posto sono immediatamente giunti i soccorsi con un’ambulanza dall’ospedale di Angera e un’automedica, i Vigili del fuoco, i carabinieri e la Polizia locale per i rilievi del caso. Nel territorio è sempre elevata l’attenzione dei sindacati sulla sicurezza nell’ambiente di lavoro che richiede maggiori risorse per rafforzare i controlli da parte degli organismi competenti e più formazione. Di recente, ad ottobre, il tema è stato affrontato a Villa Recalcati a Varese nel corso di "Sicuri al lavoro", il tavolo per la prevenzione di infortuni e malattie professionali in provincia di Varese, incontro che si è svolto in occasione della Settimana europea per la sicurezza e la salute sul lavoro. In quella sede sono stati resi noti i dati aggiornati forniti dal direttore territoriale di Inail Varese Vittorio Tripi, relativi al periodo gennaio-agosto 2023.

Sono stati 5967, in diminuzione rispetto ai 6700 dello stesso periodo del 2022, numero su cui pesava ancora la coda del Covid. 3913 gli infortuni che hanno riguardato uomini, 2054 invece donne, 7 quelli mortali (lo scorso anno erano stati 9), le vittime tutte italiane.Sul totale degli infortuni sono 4996 quelli avvenuti in occasione di lavoro, cioè in azienda, con un calo del 13,7% rispetto al 2022, di cui 4900 senza mezzo di trasporto e 96 con mezzo di trasporto. Sono invece in aumento rispetto al 2022 gli infortuni in itinere, con un +6,7%, di cui 617 con mezzo di trasporto e 354 senza, cioè pedoni. Le denunce di malattie professionali sono state 163, numero quasi uguale ai 160 del 2022.