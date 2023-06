Fiorenzo Gobbi annegato nel Verbano a Sesto Calende: fatale al campeggiatore un’onda anomala sulla barca

Sesto Calende (Varese) – L’estate è arrivata, ieri sotto il sole cocente affollate le spiagge varesine, gettonate per i primi bagni. Un avvio di stagione purtroppo segnata già da due tragedie. Sabato sera, nella frazione di Lisanza, a Sesto Calende, Fiorenzo Gobbi, 70 anni, di Vanzaghello, è stato recuperato senza vita: era caduto nel lago, durante un’uscita in barca. Il settantenne si trovava in villeggiatura con la compagna in un campeggio a Castelletto Ticino, il lago era calmo e la giornata ideale per pescare. Verso le 19.30, alcuni testimoni dalla loro imbarcazione lo hanno visto cadere in acqua. A quel punto sono stati lanciati i salvagente ma Gobbi, forse in preda al panico o colpito da malore e non in grado di reagire, non è riuscito ad afferrarli ed è andato a fondo.

Immediata la richiesta di intervento dei soccorsi alla Guardia costiera di Lesa, sulla sponda novarese del Verbano, da dove sono partiti gli operatori per il salvataggio. È stato subito chiaro che nel lago, in un punto non distante da quello dove domenica 28 maggio è naufragata la “Good…uria“, facendo quattro vittime, si era consumato un altro dramma. Sul posto anche il personale sanitario dell’Areu, i vigili del fuoco di Varese e la squadra dei sommozzatori che un’ora dopo hanno recuperato il corpo senza vita dell’anziano. Dovrebbe essere disposta l’autopsia per fare chiarezza sull’accaduto: non si esclude infatti che il settantenne sia caduto in acqua dopo essere stato colto da malore.

L’altra ipotesi è che a far perdere l’equilibrio all’anziano sia stata un’onda, causata dal passaggio di un natante. Mercoledì, nel Lago di Lugano, a Porto Ceresio, era deceduto Hamid Biselsal, 22 anni, marocchino, residente a Turate: fatale per lui un tuffo in acqua.