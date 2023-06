Cade dalla barca e non riemerge più: campeggiatore morto annegato nel lago Maggiore

Sesto Calende (Varese) – È caduto dalla sua barca e non è più riemerso. Erano le 19.30 quando nelle acque del lago Maggiore, nella zona di Sesto Calende, è scattato l’allarme dopo che un campeggiatore è stato inghiottito dal lago.

Vigili del fuoco e sommozzatori, insieme all’eliambulanza, sono stati allertati per i soccorsi. L’incidente è avvenuto non lontano dal luogo del naufragio della ‘Good..uria’, il battello degli 007 nel quale hanno trovato la morte quattro persone. La segnalazione sarebbe partita da alcuni testimoni che si trovavano su una barca poco distante, nei pressi del cantiere Piccaluga. Dopo un’ora di ricerche il corpo dell’uomo, un 70enne di Vanzaghello, è stato recuperato. Per lui non c’era più nulla da fare.

Un incidente accaduto a due giorni di distanza dalla tragedia di Porto Ceresio in cui ha perso la vita un ragazzo di 22 anni. Su una delle spiagge comunali nel pomeriggio di mercoledì c’era un gruppo di giovani, tra di loro Hamid Biselsal, il ventiduenne marocchino per il quale è stato fatale il bagno nel lago.