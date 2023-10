Saronno, fine settimana a suon di botte: le urla e le chiamate al 112. Arrivano ambulanze e militari

Saronno (Varese) – Pugni, schiaffi e anche qualche calcio. Le urla e quindi le chiamate al numero unico delle emergenze che fanno accorrere le pattuglie dei carabinieri della Compagnia di Saronno. Chi riesce scappa per evitare i controlli e gli accertamenti. I feriti restano a terra in attesa delle cure del personale sanitario della Croce Rossa.

È il copione delle ultime risse tra stranieri avvenute in città e che si è riproposto sabato notte. Ancora una notte movimentata in centro. Ancora due feriti al pronto soccorso dopo una rissa. Nelle notte tra sabato e domenica luogo dell’ultima esplosione di violenza è stata la zona di via Manzoni. Al momento sulla vicenda sono in corso le indagini dei carabinieri e non sono ancora emersi tutti i particolari. Quello che è certo è che intorno a mezzanotte sono arrivate le prime richieste di aiuto. Si parlava di una rissa tra stranieri. Sul posto i carabinieri quando sono arrivati hanno trovato un quarantenne e un 25enne feriti e provati.

I due sono stati subito soccorsi dal personale di due ambulanze tra cui quella della Croce Rossa. Sono stati portati all’ospedale saronnese uno in codice verde per contusioni ed escoriazioni e uno in codice giallo per una vistosa ferita alla nuca. I due sono riusciti a spiegare ai carabinieri di essere stati aggrediti da un gruppo di stranieri. Una decina di tunisini, hanno detto.

Una ricostruzione che collima con quella dei testimoni che hanno parlato del fuggi fuggi delle persone coinvolte appena in lontananza si sono sentite le sirene dei mezzi di soccorso. Un contributo a far chiarezza potrà arrivare dalle immagini della videosorveglianza. L’ultima rissa era avvenuta un paio di settimane fa in centro nella zona di piazzetta Portici: tutto era partito dalle molestie ai danni di una donna seduta con alcuni amici a un tavolino, e ne era nato uno scontro tanto violento da impressionare anche Giuseppe Cruciani che ne aveva parlato nel suo programma radiofonico.