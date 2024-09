Casorate, schianto con la tuta alare: muore il gallaratese Filippo Guenzani, aveva 38 anni

Casorate Sempione (Varese), 30 settembre 2024 – La sua grande passione era il volo. Una volta indossata la tuta alare che gli permetteva di vivere l’ebbrezza di planare fra il cielo e le vette. Domenica questa passione lo ha tradito. Filippo Guenzani, 38 anni, ha perso la vita schiantandosi al suolo dopo essersi lanciato dalle cime del Crève-Coeur a Sallanche, nella regione francese dell’Alta Savoia. L’incidente si è verificato intorno alle 10 del mattino. A dare l’allarme ai pompieri francesi del dipartimento francese, un passante che intorno alle tre del pomeriggio ha notato il corpo esanime del 38enne al suolo. Filippo, ingegnere di professione e originario del Gallaratese, viveva stabilmente negli Stati Uniti.

Era rientrato in Italia in questi giorni per lavoro che l’avrebbe dovuto portare anche in Trentino. Domenica, la bella giornata l’aveva invogliato a partire per le Alpi Francesi. È stata purtroppo la sua ultima escursione. Sarà l’inchiesta della gendarmeria francese a fare luce sull’incidente. Per ora c’è una famiglia e una comunità che piangono l’improvvisa scomparsa di un giovanissimo sportivo. “un ragazzo solare e meraviglioso”.

Figlio di di Daniela e Guido Guenzani, proprietari del circolo di tennis e centro ippico Le Querce di Casorate Sempione, si era sposato appena un anno fa con Priscilla, con una suggestiva cerimonia in volo sulle Dolomiti del Brenta. Filippo gestiva anche un apprezzato e segutissimo canale Youtube, dove pubblicava i video delle sue imprese. Nel corso di una trasmissione televisiva aveva detto: “Mi alzo alle 4 del mattino per praticare la mia passione per il base jumping e il volo”.