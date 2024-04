Fiera delle merci e del bestiame. Concorsi, raduni e festival musicali. A Origgio divertimento garantito

Con grande orgoglio dopo settimane di lavoro e preparativi venerdì sera il sindaco Evasio Regnicoli ha tagliato il nastro della 71ª edizione della Fiera primaverile delle merci e del bestiame del 25 aprile. Dopo una serata di musica e ristorazione, ieri si sono rinnovati gli appuntamenti del ricco tradizionale programma. Il pomeriggio si è aperto con l’autoraduno e il truck raduno organizzato da Presa diretta. In serata cena e musica. Oggi si alle 7 l’apertura dell’area Fiera. Alle 10 concorso morfologico equini seguito dalle aperture delle attrazioni truck e autotuning. In contemporanea, organizzato dal consorzio Cavalli Varese, ci sarà per i più piccoli la possibilità di provare ad andare a cavalllo. Alle 11 il concerto dell’Academy Parade e quindi l’apertura delle ristorazione. Il pomeriggio si terrà la gimkana western (alle 14,30) seguita dalla pole bending. Serata con cena e festival latino americano con Studio 17 Dance & Fitness.

Gran finale giovedì 25 aprile: alle 9,30 l’apertura mostra ovini, bovini e equini con la premiazione dei migliori. Alle 10 motoraduno organizzato da Jbc Bikers e Hurricanes Mc di Varese, truck raduno e il secondo raduno dei trattori. Sempre alle 10 Barrel Racing e le prove a cavallo per i più piccoli con il Consorzio Cavalli Varese. Ristorazione pronta ad accogliere i visitatori a pranzo e poi a cena. Nel pomeriggio alle 15 spettacolo equestre Giona Show. Chiusura dalle 21 con la tribute band Sensazione Modà. Completa il programma il classico “fuorifiera“ con il concerto del coro Ai Preat di Busto Arsizio organizzato dal Coro Amici della Montagna alle 17 nella Chiesa di San Giorgio. Confermato il mercatino con oltre 300 bancherelle che proporranno articoli per la casa, vestiti e street food. Grande impegno anche per la polizia locale che si occupa di creare una viabilità alternativa per il quartiere. S.G.