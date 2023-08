Festa della Montagna Come da tradizione al Campo dei Fiori c’è il tutto esaurito

di Lorenzo Crespi

Ferragosto a Varese fa rima con Campo dei Fiori. Il periodo centrale dell’estate ha come suo evento clou la Festa della Montagna promossa dal Gruppo Alpini di Varese che anche quest’anno non ha tradito le attese, a giudicare dall’andamento dei primi giorni di apertura. Centinaia i varesini che sono già saliti in cima al monte che domina la città. Dopo l’alzabandiera di giovedì e la motoadunata di venerdì la giornata di ieri, sabato 12 agosto, si è aperta con la cronoscalata Tre Croci per chiudersi poi in serata con la disco dance anni Ottanta. Ma c’è ancora tempo per approfittare della gustosa cucina e delle tante proposte culturali e sportive: la manifestazione prosegue infatti fino a martedì 15 agosto.

Oggi sono in programma alle 9 una camminata dal Sacro Monte all’Osservatorio, alle 10 il giro dei 5 punti panoramici del Campo dei Fiori, alle 15.30 la visita guidata alla Grotta Marelli e alle 16 la Messa, seguita dal concerto del Coro Ana Campo dei Fiori. Domani si prosegue con altre 3 visite guidate al pomeriggio e alle 17.30 l’aperitivo alpino letterario, con Sergio Rossi che intervista Serena Nardi che presenterà la serata del 25 agosto, quando a Varese verrà messa in scena la Traviata. Si chiude il giorno di Ferragosto con la Messa all’altare delle Tre Croci a memoria di tutti i caduti senza croce alle 11 e alle 17.30 l’ammainabandiera.

La Festa della Montagna può essere raggiunta esclusivamente con i mezzi pubblici, ad eccezione dei veicoli destinati al trasporto disabili con contrassegno, delle moto e delle biciclette che possono salire liberamente. Alle 9.30 di ogni giorno la strada viene chiusa a tutte le auto private all’altezza del bivio tra Sacro Monte e Campo dei Fiori. Dalle 10 alle 24 è attivo il servizio navette, con partenza dal piazzale del palazzetto dello sport di Masnago con frequenza ogni 20 minuti ed unica fermata intermedia al bivio Sacro MonteCampo dei Fiori. L’ultima navetta in discesa parte alle 24. Il biglietto ordinario ha il costo di 1,60 euro (a tratta) e può essere acquistato alla partenza, alla fermata intermedia oppure alle casse della festa. Sono validi gli abbonamenti in corso. Per garantire la corretta viabilità i mezzi privati autorizzati devono accodarsi alle navette sia in salita che in discesa.