Festa del Trasporto a Saronno: Luminarie Accese in Anticipo

Luminarie, dopo il clamoroso ritardo di due anni fa l’Amministrazione del sindaco Augusto Airoldi gioca d’anticipo e decide di posizionare i fili di luci led già da adesso. Domenica mattina non sono sfuggite ai saronnesi le operazioni di posa delle luminarie natalizie nelle vie centrali della città. Operai e piattaforma area hanno lavorato per l’intera giornata tra corso Italia, via San Giuseppe e via Caduti della Liberazione. Il Comune ha chiesto a Confcommercio Ascom Saronno, che si occupa della posa delle luminarie, di posizionarle questa settimana in modo da poterle accendere per la Festa del Trasporto, che si celebra questo fine settimana, sabato con la consegna della civica benemerenza e domenica con la tradizionale processione dello storico Crocifisso. Detto fatto, anche se domenica era in corso il mercatino in centro le luci sono state posizionate e lunedì c’è stata anche una prova tecnica di accensione.

Ma come sono quest’anno le luminarie? È tornata la scelta di averle omogenee nelle vie del centro storico; e si rivedono i gomitoli di led. La novità sono i piccoli personaggi e piccole decorazioni che fanno capolino tra i fili. Ci sono stelline, pacchi dono e piccoli Babbi Natale che sbirciano tra le luminarie. Anche quest’anno i punti luce led garantiscono un risparmio sul fronte dei costi e dell’impatto ambientale. Naturalmente dopo l’accensione per la festa del Trasporto, le luci saranno spente per essere poi riaccese nel periodo natalizio.

S.G.