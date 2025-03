Fashion Days , moda e avanguardia. Premiati le idee degli studenti . Ecco chi sono gli stilisti del futuro

Il concorso riservato alle scuole ha aperto la prima edizione dei Fashion Days, l’evento diffuso sul territorio della provincia promosso da Federmoda Confcommercio che consiste in quattro giorni di appuntamenti nei negozi del Varesotto: saranno 150 fino a domenica.

Il via è stato dunque con gli studenti di tre scuole superiori con indirizzo moda (Isis Newton di Varese, Acof Olga Fiorini di Busto e Aslam di Samarate), chiamati a progettare un capo di abbigliamento. Molto valide le proposte giunte alla giuria, che ha decretato come vincitrice l’idea di Claudia Lopez del Newton. Ha stupito tutti la sua felpa che in pochi movimenti si trasforma in una borsa. Al secondo e al terzo posto due studentesse dell’Olga Fiorini: Delia Mladinescu che ha disegnato un top e Ginevra Colaizzo che ha progettato un pantalone.

Per la categoria accessori è stata premiata Alessia Mizzi dell’Aslam con il suo progetto di una borsa. I primi quattro capi sono passati dall’idea sulla carta alla realizzazione concreta, per lo stupore delle stesse giovani autrici. Quindi sono state assegnate anche sette menzioni ad altri progetti meritevoli. Tra i componenti della giuria anche Ottavio Missoni dell’omonima casa di moda varesina e il presidente nazionale di Federazione Moda Italia Confcommercio Giulio Felloni, che ha rivolto i suoi complimenti agli studenti. "Questi ragazzi saranno gli stilisti del futuro. Hanno interpretato quella che potrebbe essere una tendenza addirittura del 2026, cioè una moda easy chic, facile ma allo stesso tempo elegante".

I Fashion Days continuano oggi alle Ville Ponti con una tavola rotonda sulla sostenibilità nella moda.