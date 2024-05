Falsi addetti in azione. Ancora anziani raggirati: "Attenzione ai truffatori"

Truffatori di nuovo in azione, a chiedere attenzione evitando di cadere nella trappola di soggetti senza scrupoli è Prealpi Gas S.r.l., società che gestisce il servizio di distribuzione del gas metano nei comuni di Busto Arsizio e Gallarate che ha ricevuto dagli utenti segnalazioni riguardo a falsi addetti che si sono presentati sostenendo di dover effettuare controlli. La società ha così diffuso un comunicato nel quale ribadisce che: non si occupa di contratti di fornitura di gas metano, pertanto non effettua verifiche a domicilio relativamente ai contratti di fornitura del gas né fa sottoscrivere nuovi contratti presso le abitazioni, il personale Prealpi Gas che si reca presso le abitazioni non richiede direttamente denaro, assegni ecc. in quanto i pagamenti di preventivi per la realizzazione e/o spostamenti delle prese di fornitura gas sono da effettuarsi solo ed unicamente tramite bonifico bancario, mentre il pagamento delle bollette di consumo non rientra tra le attività di competenza.

Ancora: la società non effettua controlli post-contatore (caldaie – scaldabagni), con l’eccezione delle verifiche degli impianti interni contestuali agli interventi di Pronto Intervento (fughe gas, interruzione ed irregolarità della fornitura gas) richiesti al Numero Verde 800.25.16.28. Inoltre, si sottolinea nella comunicazione ai cittadini, "Prealpi Gas non commercializza alcun prodotto e apparecchiature ad uso domestico per fughe di gas o comunque legate agli impianti interni di distribuzione del gas metano, né tantomeno collabora attraverso accordi con aziende terze produttori o che commercializzano tali prodotti". Quindi invita " a diffidare di presunti addetti gas che si dovessero presentare telefonicamente o fisicamente a domicilio come dipendenti Prealpi Gas. In caso di dubbi, rimane a disposizione dell’Utenza il numero di centralino 0331/304.501". Purtroppo in tanti casi i truffatori riescono ad andare a segno e in circolazione non solo i falsi addetti, ne sa qualcosa l’anziano caduto nella trappola, derubato a Busto Arsizio dei contanti che aveva appena prelevato al bancomat di una banca in centro città. Ingannato da un giovane che l’ha distratto con modi gentili mentre il complice con rapidità ha agguantato i soldi ancora davanti allo sportello. L’altro giorno invece ancora una volta è funzionata la truffa dello specchietto rotto a Samarate.