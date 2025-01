Fa la spesa al super e scappa senza pagare

Aveva appena fatto razzia di prodotti alimentari per un valore di oltre 200 euro e si stava allontanando dal supermercato ma il colpo non gli è riuscito. L’autore del furto è stato bloccato dagli agenti della Polizia locale che erano arrivati da pochi minuti in viale Pirandello per un incidente. È stato arrestato in flagranza di reato.

E uno dei tanti interventi, come segnalato dall’assessore alla Sicurezza di Busto Arsizio Matteo Sabba, effettuati dai vigili: solo nella giornata di venerdì scorso sono stati 45, a conferma del grande impegno degli operatori del comando bustese.

Sempre lo scorso venerdì una pattuglia della Polizia locale ha intercettato un veicolo con a bordo una grande quantità di rifiuti altamente pericolosi (oltre 50 batterie di autoveicoli esauste), ne è conseguito il sequestro ai fini della confisca del veicolo e dei rifiuti, con denuncia a piede libero del conducente per trasporto illecito di rifiuti.

In tarda serata gli agenti sono intervenuti per il tentativo di furto di un ciclomotore in via Silvio Pellico. All’arrivo della pattuglia le persone che stavano commettendo il furto si sono dileguate abbandonando il mezzo che è stato consegnato nell’immediato al legittimo proprietario.

