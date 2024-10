Eventi in jazz. Due concerti per appassionati

La rassegna “Eventi in jazz” porta in città, al Teatro di via Dante, due concerti dedicati alla musica d’autore. Il primo appuntamento sarà venerdì 25 ottobre, con il Roberto Olzer trio, ospiti Sonia Spinello e Fulvio Sigurtà. Olzer è il pianista italiano che negli anni recenti ha avuto maggior successo discografico, di pubblica e critica all’estero. Il suo trio si è esibito in diversi continenti e vede al contrabbasso il russo Yuri Goloubev, già appartenente al quartetto dei solisti di Mosca, prima di intraprendere la carriera jazzistica. Alla batteria Mauro Beggio, membro del trio storico italiano di Enrico Pieranunzi. Ad impreziosire la scena due ospiti: la cantante Sonia Spinello ed il trombettista Fulvio Sigurtà. Venerdi’ 15 novembre toccherà alla "Verdi jazz orchestra", del Conservatorio di Milano, diretta dal maestro Pino Jodice, ospite Emanuele Cisi, al sax. La Verdi jazz orchestra è una delle realtà nazionali di maggior prestigio. Giovani artisti provengono da tutto il mondo per entrare a far parte di questo autorevole ensemble.

Il direttore Pino Jodice è considerato tra i migliori scrittori, arrangiatori nonché direttori di grandi organici. Ad arricchiere l’organico, una delle massime figure rappresentative del jazz nazionale, un vero portacolori italiano nel mondo: il sassofonista Emanuele Cisi. "Nella visione relativa alla proposta culturale promossa dal Comune di Castellanza, “Eventi in jazz” ha una sua collocazione specifica - affermano Cristina Borroni, vicesindaco reggente, e Davide Tarlazzi, assessore alla Cultura -. Il jazz è musica che scruta il presente, cogliendone ogni evoluzione". Biglietti d’ingresso a 12 euro per gli over 26 anni, 10 euro per i giovani da 20 a 26 anni, gratuito per gli under 20. Si acquistano su www.biglietti.store, oppure al botteghino del teatro.

Silvia Vignati