Esercitazione della Croce Rossa. Duecento volontari in azione

Esercitazione riuscita. Si è conclusa al meglio l’attività promossa nel fine settimana dal Comitato della Croce Rossa Italiana di Varese, che si è sviluppata in cima al massiccio del Campo dei Fiori. Si sono svolte con successo dunque le operazioni che hanno visto impegnati più di duecento volontari in uno scenario simulato di emergenza. L’iniziativa è stata condotta nel teatro naturale della montagna varesina, ancora imbiancata dopo le prime precipitazioni nevose dell’inverno dello scorso giovedì. Presenti diverse squadre specializzate, impegnate a testare le proprie capacità di risposta e a migliorare il coordinamento nelle situazioni di crisi. Dal comitato varesino giunge il ringraziamento a tutti i team che hanno partecipato: dai volontari della Croce Rossa Italiana alla Protezione civile di Cantello fino ai rappresentanti delle istituzioni locali, le forze dell’ordine e i professionisti del settore sanitario Anpas. "La collaborazione e l’impegno dimostrati da ciascuno sono stati fondamentali per il successo dell’evento e per rafforzare il nostro sistema di risposta alle emergenze", dicono dalla sede di via Dunant.

Per la Croce Rossa l’esercitazione ha rappresentato un’importante opportunità per mettere alla prova procedure operative e strumenti, lavorando fianco a fianco con altre realtà e professionisti del settore. Sono state simulate situazioni reali, permettendo ai volontari di affinare le competenze necessarie per rispondere in caso di necessità al servizio della comunità. "Essere pronti a intervenire in caso di emergenza è la nostra missione e la nostra responsabilità verso la comunità - commenta Simone Filippi, presidente del comitato della Croce Rossa di Varese - grazie a esercitazioni come questa, possiamo garantire una risposta sempre più efficace e tempestiva, offrendo il nostro aiuto a chi ne ha bisogno nei momenti più difficili".

Anche in futuro il Comitato di Varese continuerà a promuovere iniziative di formazione e collaborazione, confermando il proprio impegno a tutela della sicurezza e del benessere del territorio.