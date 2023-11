Eletto il nuovo parlamentino dei ragazzi

È stato eletto il nuovo consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze di Turbigo. "Contemporaneamente è stato consegnato agli studenti un assegno di 2mila euro che potranno destinare a progetti o attività scolastiche - spiega il sindaco Fabrizio Allevi (foto) -. Come amministrazione comunale crediamo fortemente in questo progetto che promuove la responsabilità e l’attivismo dei più giovani nella vita pubblica". L’elezione del consiglio è andata in scena alla scuola superiore di primo grado di Turbigo. Sindaco è stata eletta una ragazza, Sabina che prosegue il filo rosa con Sofia, sindaco lo scorso anno. Il consiglio dei ragazzi è un organismo di partecipazione dei bambini e dei ragazzi con lo scopo di educarli ad essere cittadini protagonisti della propria città. Si tratta di un luogo di incontro per esprimere le loro opinioni, confrontare le loro idee, discutere liberamente nel rispetto delle regole. Ch.S.