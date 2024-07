Elena Giudici morta a 15 anni per un malore improvviso, Gorla Minore si stringe intorno alla famiglia

È stato immenso l’ultimo abbraccio della comunità di Gorla Minore oggi pomeriggio nella chiesa di San Lorenzo a Elena Giudici, la quindicenne morta domenica, stroncata da un malore improvviso. Tanti i gorlesi che hanno seguito il rito funebre all’esterno perché la parrocchiale non è riuscita ad accoglierli. Profonda la commozione per tutti, i bambini dell’oratorio, i giovani, gli adulti, l’intera comunità di Gorla Minore, dove il Sindaco Fabiana Ermoni ha proclamato il lutto cittadino, si è stretta con particolare affetto ai genitori e al fratello di Elena, che ha vissuto con coraggio la sua breve vita, segnata da una patologia che aveva dalla nascita ma non aveva mai perso il sorriso.

Al termine della celebrazione prima il ricordo dell’amica del cuore poi le parole della mamma di Elena che ha ringraziato tutti, “Siamo stati travolti dal vostro affetto”, quindi il saluto all’adorata figlia,” Ci hai permesso di cogliere la tua fragilità e la tua resilienza. Grazie per averci insegnato a sorridere nel dolore, a ricordarci delle cose più importanti. Piccola mia, ora il tuo volto è sereno”. L’insegnamento di Elena resterà nel cuore di tutti e il ricordo della “principessa guerriera”continuerà a fare del bene.

È stata avviata una raccolta di fondi che la famiglia di Elena destinerà al reparto di cardiochirurgia pediatrica dell’Ospedale Niguarda. Questo l’Iban a cui è possibile indirizzare la propria offerta: IT13S0503450321000000002096 (intestato a Monia Forlani)