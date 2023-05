Elena Carraro vince la sfida per 150 voti

È Elena Carraro il nuovo sindaco di Lonate Pozzolo. Candidata leghista della lista di centrodestra LeAli (Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia e Udc) ha vinto con il 43,2% dei voti (1943 preferenze) la sfida con Nadia Rosa, sindaco uscente, fermata al 40,1% (1.804 preferenze) che con la lista Uniti e Liberi ha tentato il bis. I lonatesi hanno deciso di voltare pagina, dopo cinque anni l’amministrazione comunale torna al centrodestra. Cambio della guardia ma da donna a donna: ieri dopo la vittoria la stretta di mano tra le due sfidanti. Elena Carraro molto contenta: "È stata una campagna elettorale non facile, ma ce l’abbiamo fatta, ringrazio la squadra, i partiti che mi hanno sostenuta e ai miei concittadini, che con il voto mi hanno dimostrato la loro fiducia, dico grazie, hanno capito da che parte stava il bene per Lonate". Al neosindaco è subito arrivata la telefonata del segretario nonché Ministro Matteo Salvini. Carraro ha vinto in 9 sezioni su 11, le altre due una a Rosa e l’altra a Tiziano Bonini, l’outsider con la lista " I cittadini per i cittadini" che candidava tra i consigliericome capolista Antonio Casoppero, figlio incensurato del boss della locale di ‘ndrangheta Cataldo Casoppero, condannato a 14 anni per associazione a delinquere di stampo mafioso. Buono il successo della lista che ha ottenuto 616 voti (13,7%). Il quarto candidato Modesto Verderio, con Alleanza per l’autonomia ha ottenuto 131 voti, pari al 2,9%. R.F.