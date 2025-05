Economia solidale. Oltre cento espositori attesi ai Giardini Estensi

L’appuntamento è per domenica 1 giugno, a Varese, ai Giardini Estensi la decima edizione della Fiera del Des, evento molto atteso promosso dal Distretto di economia solidale di Varese (Des-Va), con il patrocinio del Comune e della Provincia di Varese. "La Fiera del Des – sottolinea Marco Bonetti, presidente del Des - è un’occasione preziosa per raccontare e condividere i valori dell’economia solidale con tutta la cittadinanza, anche con chi non la conosce ancora. Lo facciamo in un contesto allegro e accogliente, dove si può toccare con mano una diversa visione dell’economia, fondata sul rispetto del lavoro, delle persone e dell’ambiente. È un invito a costruire insieme una società più giusta, dove la qualità delle relazioni conta tanto quanto la qualità dei prodotti". Presenti quest’anno 100 espositori, tra produttori, associazioni, cooperative e progetti del territorio. Apertura alle 10, domenica 1 giugno, sarà una giornata aperta a tutti, con mercato dei produttori, laboratori e giochi, spettacoli, una sfilata di moda etica, incontri, buon cibo e tanta voglia di stare insieme.

Ros.Fo.