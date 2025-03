Ecco dove ammirare stelle e corpi celesti

Il Parco Alto Milanese (Pam) ospiterà le osservazioni astronomiche dell’associazione Antares, presieduta da Franco Rama. Il perchè è così spiegato: "L’Amministrazione comunale ha confermato la sospensione del rinnovo della convenzione per la gestione dell’Osservatorio astronomico "Città di Legnano" - afferma il presidente -. Di conseguenza non sono consentite le visite e le osservazioni astronomiche, in attesa della definizione delle modalità di accesso e fruibilità della struttura. E’ nostra intenzione permettere comunque le osservazioni dei corpi celesti e del cielo stellato e per questo abbiamo concordato con il Consorzio del Parco Alto Milanese di svolgerle nella sede del Parco a Busto Arsizio". La prima sarà domani alle 21; la partecipazione è gratuita, ma serve la prenotazione. "Non saliremo più in cupola, ma il Parco Alto Milanese è una felice alternativa - riprende Rama -. Metteremo al suolo le strumentazioni e ci godremo lo spettacolo nella sala attrezzata, che consentirà le nostre proiezioni". "Siamo molto felici di supportare Antares - commenta il presidente del Pam, Flavio Castiglioni -. E’ un nuovo modo di vivere il parco nelle ore serali. Il cielo regala sempre delle emozioni, soprattutto se vissute insieme a persone competenti in materia".

Silvia Vignati