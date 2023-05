Infortunio a Dumenza, boscaiolo muore colpito dal ramo dell’albero che sta tagliando

Dumenza (Varese), 15 maggio 2023 – Tragico incidente stamattina nel Varesotto. L’infortunio mortale si è verificato pochi minuti prima delle 8, intorno alle 7.57, in via per Pradecolo, nella zona del rifugio Campiglio, a Dumenza. Un boscaiolo di 71 anni è morto dopo essere stato colpito da un grosso ramo staccatosi dall’albero che stava tagliando. L’incidente non ha lasciato scampo all’anziano.

Inutili i soccorsi. Il personale sanitario dell’Agenzia regionale per l’emergenza urgenza (Areu), arrivato sul posto con elicottero e ambulanza, non ha potuto far altro che constatarne il decesso. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Luino, i vigili del fuoco e gli operatori del nucleo Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro di Ats Insubria.