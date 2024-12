Cacciatore 75enne stroncato da un malore nei boschi di Dumenza sotto gli occhi degli amici

Dumenza (Varese), 14 dicembre 2024 – Una mattina trascorsa con gli amici nei boschi dei dintorni di Dumenza, nel Luinese, si è conclusa in tragedia per un uomo di 75 anni. Il pensionato, impegnato in una battuta di caccia, è stato stroncato da un malore improvviso. A soccorrerlo e a dare l’allarme sono stati gli amici, ma anche l’arrivo tempestivo dei soccorsi non è purtroppo servito. Tutto è successo intorno alle dieci e mezza del mattino. Considerata la zona impervia, il 118 ha inviato sul posto una squadra del Soccorso alpino-speleologico (oltre ai vigili del fuoco e una pattuglia dei carabinieri).

Quella di oggi è stata una giornata tragica in provincia di Varese, dove si sono contati alla fine cinque decessi. Alle tre del mattino, a Travedona Monate ha perso la vita il 52enne milanese Massimiliano Ugo Merli, deceduto dopo essersi ribaltato con la sua auto (nessun altro mezzo è rimasto coinvolto). Cairate e Lonate Ceppino si sono svegliate questa mattina con la triste notizia del decesso dell’allenatore della Juniores della squadra di calcio del Lonate, Davide Semprevivo, 29 anni, stroncato anch’egli da un malore la sera di venerdì 13 dicembre mentre era impegnato sul campo del centro sportivo di Cairate per gli allenamenti. Nella mattinata un altro schianto sulle strade a Tradate ha causato la morte di una donna di 54 anni. E infine nel pomeriggio, il corpo esanime di un uomo è stato rinvenuto lungo la massicciata ferroviaria all’altezza della stazione di Saronno Sud.