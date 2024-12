Saronno, uomo privo di vita trovato lungo i binari della stazione Sud, in tilt i treni per Varese e Malpensa

Saronno (Varese) 14 dicembre 2024 – Circolazione ferroviaria completamente bloccata in entrambe le direzioni, questo pomeriggio, sulla linea delle “Nord” Milano-Varese-Novara all’altezza di Saronno Sud, alle porte della città degli amaretti. Questo dopo che intorno alle 16 di oggi il macchinista di un treno in transito nella stazione ha notato il corpo privo di vita di un uomo riverso sulla massicciata ferroviaria, a una cinquantina di metri dalla banchina. L’allarme è stato subito dato alle forze dell'ordine e ai vigili del fuoco, intervenuti con una squadra di Saronno. Ancora da chiarire tutti i contorni della vicenda, se si sia cioè trattato di un incidente – l’uomo, di cui sono per il momento ancora ignote età e identità potrebbe avere attraversato i binari senza rendersi conto che stava per sopraggiungere un convoglio – o di un gesto tragico. Ancora da definire anche l’orario della tragedia. Considerato che nessun altro macchinista ha dato, almeno da quel che si è finora compreso, non è escluso che l’investimento possa essere avvenuto quando ancora era buio, per esempio all’alba. Su questi binari transitano infatti anche i Malpensa Express, treni diretti che viaggiano a velocità sostenuta. Il macc hinista potrebbe quindi anche non essersi reso conto dell'investimento.

(In aggiornamento)