Morta la donna di 54 anni coinvolta nello schianto tra due auto a Tradate

Tradate (Varese), 14 dicembre 2024 - Non ce l’ha fatta la donna di 54 anni coinvolta nell’incidente stradale avvenuto intorno alle 12.30 di oggi, sabato 14 dicembre, nel Comune di Tradate in via per Castelnuovo. Due le auto coinvolte. I Vigili del fuoco di Tradate hanno dovuto utilizzare divaricatore e cesoie idrauliche per agevolare le operazioni di soccorso da parte del personale sanitario. La 54enne rimasta gravemente ferita è morta dopo essere stata trasportata d’urgenza in codice rosso in ospedale. Ferite le altre due persone coinvolte: non sarebbero in pericolo di vita. Sul posto oltre ai Vigili del fuoco un grande schieramento di operatori sanitari, con tre ambulanze e due automediche. Sono intervenuti anche la Polizia locale e i Carabinieri per i rilievi. Inevitabili le ripercussioni sul traffico.