Due giornate dedicate alla grafologia

Nell’autunno 2024 Luino ospitò l’anteprima del festival nazionale Manu Scribere, dedicato alla scrittura a mano. Questo weekend si replica con un’altra rassegna: “Scrittura e Grafologia, binomio indissolubile come corpo e mente“ è il titolo della proposta che prenderà il via venerdì. A partire dalle 10, laboratori nelle scuole elementari. Alle 17 a Palazzo Verbania (nella foto) conferenza dedicata alla scrittura. Sabato ci si sposta a Casalzuigno per la visita guidata alla biblioteca di Villa Della Porta Bozzolo, in omaggio a Dante Ughetti, nativo di Montegrino Valtravaglia, nel centenario della nascita.