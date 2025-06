Due classiche dei motori vanno in scena

Dal 13 al 15 giugno va in scena la 34ª Coppa dei Tre Laghi e Varese-Campo dei Fiori, evento organizzato dal club Varese Auto Moto Storiche premiato con la Manovella d’Oro dalla federazione Asi tra i migliori d’Italia del 2024. Notevole l’impegno organizzativo del club per riproporre, in chiave rievocativa, l’evento velocistico svoltosi dal 1931 al ‘60, dalla città giardino al Campo dei Fiori nel giorno domenicale, dopo la marcia d’avvicinamento (chiamata Coppa dei Tre Laghi) che portava i concorrenti da Milano lungo le strade che collegavano Lago Maggiore, Lago Ceresio e Lago di Varese. Fu una delle corse in salita più celebri in Italia e vide protagonisti piloti professionisti e case ufficiali per dieci edizioni, cinque prima e cinque dopo la seconda guerra mondiale. Dagli anni Novanta, grazie al club Vams, l’evento varesino è divenuto classica della regolarità tra le più prestigiose in Lombardia.

Lunedi si farà la conta delle iscrizioni: sin qui hanno superato quota 60 equipaggi con auto storiche dagli anni Venti al 1979. Il programma prevede un prologo, due tappe di 230 chilometri, una visita guidata museale con un impegno sportivo di regolarità con 100 prove di precisione a 30 orari di media. Confermato il prologo facoltativo Trofeo Bellardi, di scena venerdì 13 giugno. Sabato 14 l’evento entra nel vivo per auto storiche certificate Asi fino al 1979, promuovendo il territorio dei sette laghi e delle valli varesine. Quindi sabato sera il match race nell’anello varesino tra piazza Monte Grappa e via Marcobi. La seconda e decisiva tappa si aprirà alle ore 8 di domenica 15 giugno ai Giardini Estensi. Si solca l’intera Valceresio, poi lo sconfinamento in Canton Ticino, attraverso i borghi che fiancheggiano il lago Ceresio. Quindi i due passaggi nel cuore di Luino per il circuito cittadino e a chiudere il galà con premiazione in stile liberty al Palace Hotel di Varese. A corollario anche un interessante evento collaterale in programma per sabato 14 giugno dalle 14.30 alle 18 dedicato all’eterno dilemma tra Vespa e Lambretta.

Lorenzo Crespi