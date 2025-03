Ispra, drone russo sorvola il Centro di ricerca Ue sul lago Maggiore. Il mistero dei “cinque passaggi”

Ispra (Varese), 30 marzo 2025 – Mistero nel Varesotto e indagini in corso. Un drone di sospetta origine russa avrebbe sorvolato per cinque volte nell'ultimo mese la sede del Jrc (Joint research centre della Commissione europea) di Ispra, sul Lago Maggiore, in provincia di Varese. La notizia, anticipata dal Corriere della Sera, è stata confermata da fonti informate.

A segnalare la presenza del drone sarebbero stati i responsabili del Centro comune di ricerca europeo che avrebbero contato “cinque passaggi” dell’apparecchio, che sarebbe di fabbricazione russa. Da capire se era pilotato dalle vicinanze o da molto più lontano. Questi velivoli guidati da remoto possono installare strumentazioni in grado di fotografare e rilevare obiettivi nei minimi dettagli.

Quanto accaduto non viene assolutamente sottovalutato. A parte il Jrc — il terzo campus di ricerca più grande della Commissione europea dopo quelli di Bruxelles e Lussemburgo, attivo da 65 anni — dove lavorano numerosi ricercatori specializzati in diversi campi (fra i quali nucleare, sicurezza, spazio, risorse sostenibili e trasporti), a qualche decina di chilometro sorgono i più importanti stabilimenti di Leonardo, azienda leader industriale della difesa nazionale, soprattutto nei settori aeronautico e spaziale.

La più vicina è la Leonardo helicopters training academy di Sesto Calende, mentre poco più lontano, a Vergiate, si trova la Divisione elicotteri, fiore all’occhiello della progettazione e della produzione italiana di velivoli civili e militari di ultima generazione. E ancora altri centri strategici sono a Somma Lombardo, Samarate e Venegono Superiore.

Della Vedova: “Interrogazione sul drone”

“Presenterò domattina un’interrogazione al Ministro dell'Interno e al Ministro della Difesa in merito alla inquietante notizia del drone russo che nei giorni scorsi ha sorvolato il Joint Research Center della Unione Europea ad Ispra. Va fatta luce sulla vicenda considerando l'importanza strategica del Centro europeo di Ispra così come la vicinanza di stabilimenti di Leonardo”, ha affermato il deputato di Più Europa, Benedetto Della Vedova. “Se consideriamo accadimenti passati come il naufragio, che naufragio non fu, dell'imbarcazione Goduria sul Lago Maggiore in cui si teneva un incontro tra uomini dei servizi segreti italiani ed israeliani che costò la vita a quattro persone, e la fuga dagli arresti domiciliari nel milanese di Artem Uss, il figlio di un oligarca putiniano in attesa di estradizione negli Usa , a causa di un 'malfunzionamento' del braccialetto elettronico, dobbiamo riscontrare un inquietante proliferare di accadimenti assurti all'onore delle cronache legati all'operato di servizi segreti stranieri in Lombardia, sui quali il Governo dovrà riferire”, ha concluso.