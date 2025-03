I giovani baroni della malamovida di Gallarate: italiani, incensurati e c’è anche una ragazza di 19 anni. Il “drug store” e il blitz

GALLARATE – Un “market della droga” per giovanissimi è stato scoperto dai Carabinieri di Gallarate. È di 4 arresti e una denuncia il bilancio di un’operazione antispaccio condotta tra Sesto, Somma, Golasecca, Vergiate e Gallarate. L’attività è partita dai controlli dei militari della stazione di Sesto sui fenomeni legati alla malamovida del fine settimana.

I Carabinieri hanno accertato il possesso di sostanze stupefacenti da parte di diversi giovani: la tipologia delle sostanze rinvenute lasciava presupporre l’esistenza di un giro di smercio strutturato. I militari hanno così concentrato la loro attenzione su un gruppo di ragazzi italiani, tutti incensurati. Il monitoraggio, effettuato in accordo con la Procura di Busto, ha fatto emergere degli elementi che hanno confermato le ipotesi degli investigatori.

Nella mattinata di venerdì è scattato quindi un blitz in un garage: qui i Carabinieri hanno colto con le mani nel sacco due componenti del gruppo, un ventunenne e un venticinquenne, che stavano organizzando lo smistamento dello stupefacente. Uno dei due ha cercato di scappare aggredendo i militari, ma è stato bloccato anche grazie all’utilizzo del taser. Sul posto quasi 8 chili di hashish, circa 15 grammi di cocaina e 127mila euro in contanti. Le successive perquisizioni presso le abitazioni degli altri componenti del gruppo hanno confermato il coinvolgimento di tutti nell’attività illecita.

Nella casa di due fidanzati, un ventunenne e una diciannovenne, sono stati rinvenuti quasi 8mila euro in contanti, mentre presso l’abitazione di un trentaduenne sono stati rinvenuti 13 chili di hashish,e oltre 280 grammi di mdma e 1.100 euro in contanti. Infine il controllo eseguito a carico di un ventunenne residente nel Gallaratese ha fatto emergere l’esistenza di un vero e proprio “drug store” destinato ai giovanissimi. A casa del giovane sono stati rinvenuti circa 465 grammi di ketamina e 12.300 euro in contanti, nascosti all’interno della carena di una moto.

In un’altra abitazione a lui riconducibile è stato trovato un consistente quantitativo di droghe sintetiche per lo spaccio in discoteca: un chilo e mezzo di mdma, 50 grammi di mda, 700 grammi di pasticche di ecstasy di diversi colori e con la riproduzione di marchi di griffe della moda. E ancora 250 grammi circa di mda in pasticche dai colori sgargianti, alcune dosi della sostanza psicoattiva 2C-B, 50 grammi di cocaina, oltre 200 grammi di funghi allucinogeni e circa 30 e-cig contenenti thc. Per i quattro arrestati si sono aperte le porte del carcere di Busto.