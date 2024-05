Varese, inaugurato il Dragon Boat dell’Insubria: sport di squadra a gare nazionali tra università

Varese, 21 maggio 2024 – C' è ...un drago sul lago di Varese, dall'altro giorno. E' il Dragon Boat per gli studenti, i docenti e il personale tecnico e amministrativo dell'Università dell'Insubria, un progetto realizzato dal Cus Insubria con la collaborazione di Arcadia, l’associazione ricreativa e culturale del dopolavoro, e dell'Ateneo.

L’Insubria Dragon Boat, inaugurata l'altro giorno, è una splendida imbarcazione con una testa di drago a prua e una coda a poppa, è lunga 12.40 metri e larga 1.20 metro. Accoglie un equipaggio composto da 20 persone che remano con una pagaia, seduti in coppie di due su assi di legno, seguendo il ritmo dato dal tamburino a prua, mentre a poppa c’è un timoniere che tiene la rotta.

Quella del Dragon Boat è un’antica tradizione cinese arrivata in Italia negli anni Ottanta e poi “ufficializzata” come sport nel 1997 grazie alla Federazione Italiana Dragon Boat, organismo riconosciuto dalla Federazione europea e internazionale. Uno sport caratterizzato da un forte spirito di squadra che è piaciuto al mondo universitario, a cui sono dedicate delle gare nazionali. Come XXII sfida nazionale di Mini Dragon Boat organizzata da Anciu, l'Associazione nazionale dei circoli italiani universitari, che si terrà il 21 e 22 settembre a Firenze, sull’Arno, e per la quale si sta preparando anche l’equipaggio dell’Insubria, allenato da Mauro Mazzoccato.

Lo sport del Dragon Boat era già praticato da qualche anno all’Insubria, con una imbarcazione che è stata appunto sostituita. Il nuovo “dragone” è a disposizione della comunità accademica: tutti – studenti, docenti e personale tecnico e amministrativo – possono salire a bordo, provare, allenarsi, con l’unico vincolo di essere iscritti ad Arcadia e tesserati Cus Insubria, tessera che è gratuita per i soggetti citati.

«Nessun timore – assicurano da Arcadia –, non serve esperienza e nemmeno una forza fuori dal normale. Il Dragon boat è uno sport di squadra che funziona solo grazie al gruppo e non al singolo elemento. Un bellissimo esempio di sport inclusivo». Gli allenamenti si tengono il sabato mattina alle 09.30 con ritrovo alla Canottieri Gavirate (meteo permettendo).

Per ulteriori informazioni e adesioni si può scrivere al referente allo sport per Arcadia: fabio.ibatici@uninsubria.it