Dosi di hashish e cocaina. Spacciatore in manette

Erano impegnati in una serie di controlli in città quando lo hanno visto nel parcheggio della stazione ferroviaria di Magenta con fare sospetto. Si sono avvicinati a lui e, da un rapido controllo, è emerso che nascondeva droga. E così lo hanno arrestato per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio. E’ accaduto l’altra sera in via Brocca dove i militari della locale stazione hanno arrestato un uomo di 34 anni di origini pakistane.

Nascondeva 200 grammi di hashish, due dosi di cocaina e altrettante di eroina, oltre a 50 euro che i carabinieri sospettano essere soldi appena ricevuti da un consumatore. L’uomo è stato trasferito a Milano per la direttissima. I controlli dei carabinieri di Magenta continueranno nelle zona sensibili della città. Oltre alla stazione ferroviaria anche nel centro storico è stata spesso segnalata una fiorente attività di consumo di stupefacenti anche a minorenni.