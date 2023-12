Dosi di coca nascoste nel monopattino

La droga, cocaina suddivisa in dosi, era nascosta nel monopattino. A scoprirla gli agenti della Polizia di Stato di Busto Arsizio che l’altra mattina lungo corso Europa hanno incrociato un uomo che viaggiava sul veicolo elettrico in direzione opposta riconoscendolo immediatamente come un marocchino di 45 anni che a giugno 2022 era stato arrestato con altri 11 suoi connazionali al termine di un’indagine antidroga condotta dal Commissariato bustese con la Procura della Repubblica.

I poliziotti l’hanno fermato, nel controllo hanno trovato nel vano della batteria del monopattino 16 singole dosi di cocaina, chiaramente destinate allo spaccio. A quel punto gli agenti hanno perquisito anche la sua abitazione a Olgiate Olona dove, nascoste in una scarpa, hanno trovato altre nove dosi di cocaina.