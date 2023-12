Dopo 59 anni se ne va una presenza storica. Dal 6 gennaio chiude il punto Bennet in centro

Chiude dopo 59 anni il Bennet di Legnano. La conferma arriva direttamente dall’azienda: "È stata ufficializzata in questi giorni la cessione del punto vendita di Legnano". Già dal mese di maggio gli spazi commerciali sono stati ridotti. Adesso la comunicazione: "L’ultimo giorno di apertura al pubblico con insegna Bennet sarà sabato 6 gennaio". Si attende adesso di sapere se arriveranno i cinesi anche in pieno centro oppure se aprirà un altro marchio della grande distribuzione in una zona strategica del centro di Legnano in Corso Italia. Il punto Bennet di Legnano fu il primo in Italia ad aprire nel 1964. Fu fondata dai fratelli Ratti, Enzo e Sergio, commercianti titolari di un negozio di alimentari nel centro di Como. Da allora il grande magazzino è stato il baluardo del centro cittadino fino ai giorni nostri.Ch.S.