Donne pakistane Lezioni di cucito per l’autonomia

Una delegazione di International Community Support Foundation, da anni impegnata in azioni di emancipazione delle donne e scolarizzazione delle fasce più deboli della popolazione pakistana, ha visitato la sede della cooperativa Davide e la struttura scolastica Iss Olga Fiorini & Marco Pantani di Busto Arsizio dove particolare interesse è stato manifestato dagli ospiti per lo sviluppo di un progetto dedicato a moda e cucito. Dunque un incontro importante per conoscersi, discutere e aprire gli orizzonti su future collaborazioni in ambito sartoriale, organizzato da Gianfranco Donati Presidente della cooperativa Davide. Il tutto nel segno della difesa dei diritti umani, da ottenere con azioni culturali che consentano a tutti, specialmente alle donne, di dotarsi delle competenze necessarie per emanciparsi da condizioni di vita sfavorevoli. È stata questa la linea guida della visita svolta alla sede centrale di Acof Olga Fiorini – in via Varzi a Busto Arsizio – dalla delegazione di Icsf. Cinzia Ghisellini, direttrice di Acof, con la responsabile marketing e comunicazione Samantha Santamaria, ha accolto i rappresentanti della Fondazione, il presidente Sultan Faiz, la direttrice dei progetti educativi Uzma Sultan, la docente di psicologia AasiaFaiz e il coordinatore delle politiche giovanili Muhammad Owais. La visita è stata occasione per illustrare ciò che la realtà diretta da Mauro e Cinzia Ghisellini realizza ogni giorno sul fronte educativo, dall’asilo nido alle scuole superiori. L’attenzione della delegazione pakistana si è concentrata sulla grande tradizione sartoriale da cui tutto l’universo Acof ha preso le mosse e sul centro di formazione professionale di Borsano, dal momento che Icsf vorrebbe creare una partnership utile a insegnare nozioni di cucito e moda ad alcune giovani donne pakistane, consentendo loro di conquistare maggiore indipendenza.