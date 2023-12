“Donne e motori“. La mostra portata nelle biblioteche

Dopo l’inaugurazione dello scorso 21 novembre alla Sala Rossa del Museo Fratelli Cozzi, la mostra fotografica "Donne e motori? Gioie e basta" supera i confini cittadini e si fa itinerante: per i prossimi 12 mesi, infatti, la mostra sarà collocata in vari luoghi pubblici e privati come biblioteche, scuole, sale comunali e spazi espositivi. Al momento una copia della mostra è esposta al Liceo Galilei di Legnano fino al 22 dicembre, mentre un’altra copia è distribuita tra Studio Legale di Busto Arsizio, Boardwalk Srl, Quattro STP, Studio Guenzani di Gallarate, Studio Cozzi di Busto Arsizio e The Zen Srl, tutte realtà partner de "Il Luogo delle Imprese": il "Luogo delle imprese" è un punto fisico e virtuale, nato per supportare le aziende all’interno del complesso sistema delle loro relazioni su un percorso di evoluzione selettiva, oltre che uno spazio di confronto tra professionisti ed imprenditori.

L’iniziativa è giunta alla sua seconda edizione ed è composta da venti fotografie di donne a bordo di venti auto Alfa Romeo, provenienti dalla collezione del Museo. Tutte le protagoniste di questa seconda edizione dell’iniziativa, così come era stato per i primi scatti, sono state fotografate da Camilla Albertini: le venti donne, impegnate in vari ambiti professionali, sono immortalate dalla fotografa con le mani sul volante e lo sguardo nello specchio retrovisore. "Siamo davvero felici – ha detto a proposito Elisabetta Cozzi (nella foto), presidente del Museo Fratelli Cozzi - di dare il via alla seconda edizione di questo progetto fotografico per sensibilizzare tutti sull’urgenza di una vera parità, che nasce anche dalle battaglie culturali".

P.G.