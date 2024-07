Donna travolta e uccisa da un treno a Castronno. Interrotta la linea Varese-Gallarate

Castronno (Varese), 29 luglio 2024 - Una donna è stata travolta e uccisa poco prima delle 15 di oggi, lunedì 29 luglio 2024, nei pressi della stazione di Castronno dal treno 2553 partito alle 14.16 da Porto Ceresio e diretto a Milano Porta Garibaldi.

Sul posto sono arrivati i mezzi di soccorso sanitario Areu ma non è stato possibile fare nulla per la donna morta sul colpo.

Al momento non si conosce la sua identità e neppure la dinamica della tragedia. Come spesso accade in questi caso non si esclude un disperato gesto volontario ma al momento ogni ipotesi è potenzialmente valida. Sul luogo le forze dell’ordine stanno cercando di ricostruire quanto accaduto questo pomeriggio.

La circolazione sulla linea ferroviaria è stata sospesa. “Dalle ore 14:45 sulla linea Varese - Gallarate – comunica Rfi alle 16 - la circolazione ferroviaria è sospesa in prossimità di Castronno per l'investimento di una persona da parte di un treno. In corso accertamenti delle autorità competenti presenti sul posto. Effetti sulla mobilità ferroviaria: i treni potranno subire rallentamenti, limitazioni e cancellazioni”.

I treni attualmente coinvolti sono il 2553 (Porto Ceresio 14:1 –Milano Porta Garibaldi 15:28); 24553 (Varese 14:43 – Treviglio 16:53); 24544 (Treviglio 13:10–Varese 15:17), 25573 (Stabio 14:37 – Malpensa Aeroporto T2 15:47) e il 2552 (Milano Porta Garibaldi 14:32 –Porto Ceresio 15:45).

Meno grave ma sempre con ripercussioni sul traffico ferroviario la scoperta questa mattina di un trolley abbandonato vicino i binari della linea Milano - Piacenza in via Piermarini a Lodi. Allarme bomba e per più di un’ora, il traffico è stato bloccato poi il via libera degli artificieri che all’interno della borsa hanno trovato solo indumenti