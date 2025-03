Donna bloccata nell’appartamento in fiamme. I vigili del fuoco riescono a portarla in salvo

Sono stati momenti di paura quelli vissuti Varese nella serata di sabato per un incendio che si è sviluppato nell’appartamento di una villetta all’interno della quale c’era una donna. A portarla in salvo i vigili del fuoco del comando varesino arrivati sul posto con tre mezzi. L’allarme con la richiesta urgente di soccorsi è stato lanciato da via D’Amico, nel quartiere cittadino di Bobbiate, gli operatori sono arrivati velocemente con un’autopompa, un’autobotte e con un’autoscala. Proprio con l’utilizzo dell’autoscala hanno raggiunto il primo piano e portato in salvo la donna che si trovava al primo piano della villetta invasa dal fumo. Rischiava di rimanere intrappolata. I vigili del fuoco hanno quindi spento le fiamme, successivamente è stato effettuato un sopralluogo dei locali interessati dall’incendio che ha causato ingenti danni, l’appartamento è stato dichiarato inagibile dal ROS (Responsabile delle operazioni di soccorso). Sul posto anche il personale del 118 che ha accompagnato al pronto soccorso in via precauzionale un’altra persona che mentre lasciava l’abitazione ha inalato del fumo, quindi è stata sottoposta ad accertamenti. Nella notte tra sabato e ieri domenica i vigili del fuoco sono intervenuti a Malnate in un centro commerciale dove si erano attivati i fumogeni antifurto che servono a proteggere le casseforti. Nessun tentativo di furto: colpa dei lavori in corso che vengono effettuati di notte per non interferire con l’attività di vendita di giorno.

Rosella Formenti