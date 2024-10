“Dona la spesa con il cuore“ oggi nei market

"Quello che per te è poco, per altri è indispensabile". È il motto della campagna “Dona la spesa con il cuore“ promossa dall’associazione “La finestra del sole“. Il meccanismo è noto: mentre si fa la spesa, si può comprare qualcosa in più – generi non deperibili come sale, pasta, riso, latte in polvere, pannolini – da lasciare ai volontari all’ingresso dei supermercati. I prodotti vengono poi suddivisi in pacchi e consegnati ogni mese alle famiglie in difficoltà.

Domani in città la raccolta, dalle 8.30 alle 19.30, sarà al Lidl di viale Sabotino. Ma analoga iniziativa si terrà anche al Lild di Varese in via Carcano, a quello di Gallarate in via Parini e all’MD di Gallarate, via Egidio Checchi. “La finestra del sole“ è nata nel 2019. Spiega il presidente, Emanuele Rampino: "L’area povertà della nostra associazione nasce con una visione nel cuore: portare speranza nelle case di quanti soffrono e vivono difficoltà quotidiane legate ai bisogni primari. Da qui il progetto “Dona la spesa con il cuore“, il cui principale impegno è incontrare il prossimo, ascoltare le sue difficoltà quotidiane e incoraggiarlo in maniera pratica provvedendo ai beni di prima necessità come alimenti a lunga conservazione, prodotti per la casa e l’igiene, abiti. Il tutto attraverso una rete capillare di 1.166 volontari a livello nazionale e locale, tra i quali 112 nel Varesotto.

A Legnano l’associazione ha sede in via de Gasperi 47, mentre il magazzino per la raccolta delle merci è a Fagnano Olona, frazione Fornaci". Emanuele Rampino è affiancato dalla vicepresidente Lucia Parini, dal segretario Serafino Lapietra e dai consiglieri Serena Spina, Lidia Guadagnino, Francesco Caldaralo e Fabrizio Siracusa. Una trentina le raccolte alimentari in un anno.

S.V.