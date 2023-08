Diventa Infermiere a Varese, Iscrizioni Aperte al Corso di Laurea Triennale

Una professione che non teme disoccupazione. Un lavoro che richiede competenze scientifiche, empatia e abilità relazionali, capacità tecnico-organizzative, gestione dello stress. Sono aperte le iscrizioni al corso di laurea in Infermieristica di Humanitas University. Articolato su tre anni, ha 35 posti disponibili presso la sede di Castellanza, alla LIUC Università Cattaneo, dove si svolgono le lezioni. Il Corso di laurea triennale in Infermieristica in città è attivo dal 2021, in stretta collaborazione con l’ospedale Humanitas Mater Domini, sede dei tirocini. É possibile iscriversi al test di ammissione entro e non oltre il 24 agosto 2023. La prova si terrà venerdì 1 settembre online. L’acquisizione della laurea triennale in Infermieristica permette inoltre l’accesso al corso biennale di Laurea magistrale in Scienze infermieristiche e Ostetriche.