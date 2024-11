Disperso da due giorni in Val Grande: ore d’ansia per un 66enne di Varese

Varese, 19 novembre 2024 - È stato ritrovato vivo questa mattina l’escursionista di 66 anni di Varese che da domenica risultava disperso in Val Grande, in provincia di Verbano Cusio Ossola. L’uomo appunto è vivo, ma al momento non si conoscono le sue condizioni.

La tecnologia

A individuare l'escursionista l'elicottero dei vigili del fuoco, grazie all'utilizzo del sistema Lifeseeker, un dispositivo capace di trovare la posizione del telefono cellulare anche in assenza di normale copertura telefonica.

Le ricerche

Le ricerche erano iniziate nella notte tra domenica e lunedi' nella zona sopra Cicogna, alla Cima Sasso. A dare l'allarme la sorella dell'escursionista che, non avendolo visto rientrare, ha allertato i soccorsi. Il 66enne aveva lasciato in casa un biglietto con le indicazioni del percorso che avrebbe seguito in solitaria, insieme al suo cane.

L’allarme

Le ricerche, cominciate già nella notte tra domenica e lunedì e proseguite per tutta la giornata di ieri, si concentrano nella zona della cima Sasso, a circa 1900 metri di altitudine. Oggi sono in programma calate lungo i versanti est e ovest della cresta delle Corone di Ghina.

L’uomo si trovava da solo, in compagnia del suo cane del quale non si hanno notizie. Ieri l'area è stata scansionata dai droni e sono stati battuti i sentieri tra Cicogna, Pogallo e la cima Sasso.

Le ricerche

Al lavoro il soccorso alpino, i vigili del fuoco, la guardia di finanza, i carabinieri forestali e la protezione civile per la gestione logistica delle operazioni. Vengono utilizzate anche le unità cinofile e gli strumenti per l'individuazione della posizione del telefono cellulare in assenza di copertura telefonica.

