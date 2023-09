Dimissioni a sorpresa del sindaco di Brebbia

Il sindaco di Brebbia Alessandro Magni si è dimesso: lo ha annunciato lui stesso in una email indirizzata ad assessori e consiglieri. Ma è ancora mistero sulle motivazioni alla base della decisione: il primo cittadino nelle scorse ore non ha voluto dare spiegazioni pubbliche del perché della scelta, che potrebbe avere dunque al suo origine delle ragioni di carattere personale e non legate ad aspetti politici. Rimane così senza guida amministrativa il Comune di Brebbia, centro in riva al Lago Maggiore che conta poco di più di 3.000 abitanti. In base a quanto previsto dalle normative in materia le dimissioni diventeranno irrevocabili una volta che saranno trascorsi 20 giorni dalla presentazione. Se Magni non farà passi indietro sarà nominato un commissario prefettizio che guiderà l’ente prima del ritorno al voto. Sindaco già dal 2016, Magni aveva iniziato il secondo mandato nel 2021, quando era stato rieletto con una lista civica di centrodestra, l’unica a presentarsi alla competizione elettorale. Classe 1978, è un esponente della Lega.

L.C.