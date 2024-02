"Dateci un presidio Polfer anche alla stazione Sud"

Più sopralluoghi, un presidio costante ma anche manutenzione e pulizia servono alla stazione di Saronno sud non solo a quella di piazza Cadorna. Sono le segnalazioni che arrivano dai viaggiatori che usano quotidianamente lo scalo al confine di Caronno alle porte della Cascina Colombara. I problemi sono diversi anche se il più citato dai viaggiatori, che hanno scritto a Ferrovienord e al Comune, è lo spaccio e i consumatori di sostanze stupefacenti sulle scale che portano ai binari praticamente ogni sera. I pendolari parlano anche di angoli della stazione usati come bagni e di un parcheggio costantemente al buio. "In questi giorni si parla molto dell’arrivo della PolFer a Saronno ma sarebbe utile che un presidio di questo tipo fosse garantito in orario notturno anche a Saronno Sud".

"Troppo spesso si dimentica che questa stazione, periferica ma frequentatissima – continua un pendolare – è stata teatro di episodi decisamente cupi della cronaca cittadina (basti citare la sparatoria di qualche mese fa) per non parlare di vandalismi sulle auto e furti".

S.G.