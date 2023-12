Danno fuoco a motorino, pompieri e polizia locale all’autosilo

Vigili del fuoco volontari di Magenta e Corbetta impegnati ieri sera per un incendio al parcheggio multipiano di via De Gasperi. Un atto di vandalismo commesso da ignoti sul quale sono in corso le indagini condotte dalla Polizia locale. Qualcuno è salito al secondo piano del silos per raggiungere l’area scoperta. Hanno dato fuoco a un motorino e sono fuggiti. La colonna di fumo è stata vista per tutto il centro città. L’allarme ha portato sul posto due mezzi dei vigili del fuoco, un veicolo sempre dei pompieri e la Polizia locale con due auto. Un altro veicolo della Polizia locale ha chiuso via De Gasperi e ha avviato le indagini. Il silos è preda, spesso, di atti di vandalismo. In passato ignoti avevano dato alle fiamme le fioriere sempre all’ultimo piano. Le telecamere non sono funzionanti così come molte luci della rampa, la porta di ingresso sul lato della biblioteca è stata danneggiata e il parcheggio è diventato luogo di ritrovo di bande di ragazzini annoiati. G.M.