Danni per i temporali a La Fagiana. Via alla rimozione degli alberi caduti

Negli ultimi due anni, diversi temporali, accompagnati da fortiraffiche di vento, hanno causato ingenti danni alle foreste del Parco. Alla riserva Fagiana alcuni alberi caduti al margine orientale del bosco, hanno ostruito il Cavo Calderara, canale che scorre al margine dei boschi andando a danneggiare i coltivi adiacenti. Per evitare il ripetersi del fenomeno, in questi giorni operatori del Consorzio Forestale stanno eseguendo interventi di taglio delle piante che crescono all’interno della sponda del canale e di quelle poste nei primi sei-otto metri se morte o in precarie condizioni di stabili. Per il 55 % il taglio interesserà specie alloctone (robinia e ciliegio tardivo), per il resto saranno tagliati polloni o piante di specie autoctone poco stabili e a rischio di caduta nel cavo. Tenuto conto della copertura garantita dal bosco retrostante, l’impatto sarà minimo e la vegetazione si rigenererà rapidamente.