Danni ai bus e insulti: "Azioni deprecabili"

Aggressioni ai danni degli autisti di autobus Amsc, all’azienda sono arrivate nuove segnalazioni da parte dei sindacati. La situazione è preoccupante, confermata dall’episodio più recente, quando un mezzo utilizzato sulla linea che collega la stazione con i licei di viale dei Tigli per il trasporto studenti è stato danneggiato. L’azienda ha presentato denuncia per danneggiamento e interruzione di pubblico servizio. Oltre ai vandalismi pesano sull’attività gli insulti frequenti al personale. Ieri Amsc ha denunciato "ulteriori deprecabili azioni di aggressione sia verbale che fisica ai danni del personale. Amsc, nel suo completo organico, si impegna costantemente a svolgere il servizio affidato con costanza e abnegazione ai propri doveri, continuando il percorso di rinnovamento della flotta aziendale e delle prestazioni a favore del cittadino a garanzia del miglioramento del servizio, in collaborazione con gli enti sovraordinati. Pertanto si ribadisce la continua e ferma attenzione al contrasto di questi accadimenti a tutela sia del personale sia dell’utenza".

R.F.