Dal centro alle periferie, sarà un’estate di cene in piazza

Il Distretto urbano del commercio di Busto Arsizio , in accordo con l’Assessorato al Marketing, invita ristoranti, pubblici esercizi, catering, locali di diverso genere a partecipare all’iniziativa “Cene in piazza – Prima edizione”. Da metà giugno fino a metà settembre, si prevede infatti di organizzare dei momenti conviviali serali all’aperto nelle piazze della città (piazza San Michele e nelle piazze dei quartieri di Beata Giuliana, Borsano, Sant’Anna, Sacconago). La gestione della cena (allestimento, raccolta prenotazioni, servizio e disallestimento) sarà a carico dei proponenti che possono anche essere gruppi di aziende (il cui capofila deve avere la sede a Busto Arsizio). Una delle finalità strategiche del Distretto Urbano del Commercio è quella di organizzare eventi, manifestazioni, feste a favore dei cittadini, valorizzando la realtà economica e commerciale del territorio, e di conseguenza la realtà sociale, culturale e turistica.

L’iniziativa parte dal successo lo scorso anno della cena per la festa patronale di San Giovanni Battista (quest’anno in programma il 26 giugno in piazza Vittorio Emanuele II) ,molto apprezzata dai cittadini, pertanto l’assessorato e il Distretto lanciano la proposta di portare la “cena in piazza” nei rioni quindi l’appello a ristoratori, locali e catering disposti a scommettere sui quartieri della città che in questo periodo cominciano ad essere animati dalle sagre patronali, come il quartiere San Giuseppe che ha inaugurato il 25 aprile la sua festa che si concluderà domenica 11 maggio ed è tra gli appuntamenti più attesi, nel parco per la Vita di viale Stelvio.

Alla venticinquesima edizione è organizzata, come sempre, dal gruppo dei volontari Amici di San Giuseppe, con il supporto della Prociv Augustus e della PGS parrocchiale, il calendario è ricco di eventi: pranzi e cene sotto il nuovo tendone riscaldato da 240 posti, musica dal vivo, giochi per bambini, pesca di beneficenza, mercatini e momenti religiosi. "Il ricavato andrà interamente alla parrocchia – fa sapere l’assessore al personale Mario Cislaghi, storico responsabile della festa – e sarà destinato in accordo con il parroco alle necessità più urgenti".

R.V.