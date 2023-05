Spaccio di droga nei boschi di Cuvio: smantellato bivacco: quattro arresti

Cuvio (Varese), 24 maggio 2023 – Smantellato un nuovo bivacco della droga in Valcuvia, in provincia di Varese, e arrestati quattro presunti trafficanti di sostanze stupefacenti presso un'area boschiva montuosa del comune di Cuvio.

L’operazione

L'operazione dei carabinieri è frutto di un’opera di monitoraggio e osservazione dei movimenti nei luoghi interessati dalle attività di spaccio, attuata nei giorni precedenti con servizi di controllo straordinario del territorio durante i quali, nonostante le incessanti piogge, non è mancato il via vai della clientela lungo la SP45. Il paziente lavoro di osservazione ha permesso così di restringere sempre di più il campo d'azione a una serie di punti specifici di cessione, e di desumerne, a ritroso, la possibile posizione logistica del bivacco utilizzato. I servizi delle due Squadre impegnate sin dal mattino, provenienti dai reparti del "Sardegna" e del "Calabria", ha poi permesso di chiudere il cerchio sulle attività in corso, bloccando, in prima serata, ogni tentativo di fuga dei quattro giovani, tutti cittadini di nazionalità marocchina e irregolari sul territorio nazionale.

Il bivacco

Presso il bivacco, nascosto nella rigogliosa boscaglia primaverile, collocato in un'area specifica nuova al fenomeno, sono stati rinvenuti così alcuni etti di stupefacente, invenduto nella giornata, tra: due tipi di eroina, cocaina e hashish, oltre a molte centinaia di euro in contanti di piccolo taglio, cinque cellulari ed i consueti strumenti di misurazione e confezionamento. Anche in questo caso, è stato infatti rinvenuto tutto l'occorrente a far funzionare l'attività di illecita di cessione a ciclo continuo, attraverso le repentine apparizioni a bordo strada dei cosiddetti "cavallini" della droga.

Quattro arresti

Acquisite tutte le informazioni necessarie sugli spostamenti, e atteso il momento giusto in cui fossero tutti compresenti presso il bivacco, sono intervenute le due squadre di carabinieri Cacciatori e il personale delle Compagnia di Luino, in attesa nelle vicinanze in paziente attività di appostamento. I quattro giovani, arrestati nel corso di un'ultima cessione in strada, sono stati portati alla caserma dei carabinieri di Luino per la compilazione degli atti di rito e il foto-segnalamento, da cui è emerso come fossero giunti da poco tempo sul territorio nazionale perché chiamati a rimpiazzare, con rinnovate attività di spaccio. La posizione dei giovani sarà, come sempre, valutata e giudicata dall'Autorità Giudiziaria di Varese.