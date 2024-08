Crociere e treni speciali per ammirare i fuochi d’artificio sul lago

Cinque giorni di appuntamenti per celebrare la festa più amata dell’estate. Ha preso il via ieri a Laveno Mombello il 61° Ferragosto Lavenese, evento storico che ogni anno attira migliaia di persone in riva al Lago Maggiore. Tra spettacoli, musica e buona tavola è davvero ricco il programma che terrà compagnia a turisti e visitatori fino a sabato 17 agosto. Tra le iniziative del cartellone promosso dalla Pro loco Laveno Mombello Cerro in collaborazione con il Comune spicca la benedizione delle barche, in programma per il pomeriggio di oggi a partire dalle 18. L’evento proposto dalla fondazione Officine dell’Acqua, in collaborazione con l’Associazione Vele d’Epoca Verbano, vuole ridare vita all’antica tradizione della benedizione delle barche dei pescatori, mezzi di sostentamento delle popolazioni rivierasche. Un corteo di imbarcazioni attraverserà in processione il tratto di costa davanti al lungolago. L’invito è aperto a tutti coloro che navigano per diletto, professione o agonismo.

Quindi la sera di Ferragosto ci sarà il momento più atteso, con lo spettacolo pirotecnico in programma dalle 22.30. Per agevolare l’arrivo e il deflusso dei visitatori Trenord ha disposto quattro treni straordinari tra le stazioni di Laveno Mombello Lago e Varese Ferrovie Nord. All’andata ci saranno due treni aggiuntivi con partenza da Varese dalle 20.17 e 21.17, al ritorno le corse straordinarie partiranno da Laveno alle ore 23.38 e 23.53. La Navigazione Lago Maggiore invece ha organizzato delle speciali crociere per ammirare i fuochi dal lago, con partenza da Laveno, Arona e Intra. La proposta è piaciuta al pubblico: le motonavi sono già tutte sold out. Infine per garantire la sicurezza il Comune ha emesso un’ordinanza che vieta la vendita di bottiglie di vetro e bottiglie di plastica chiuse.

