Allarme in quattro Comuni del Varesotto, troppi furti in abitazioni e negozi. I sindaci: chiediamo tutele per i cittadini

Carnago (Varese), 20 febbraio 2025 – Troppi furti nel territorio, presi di mira abitazioni e negozi, una situazione preoccupante per i sindaci di quattro Comuni, Barbara Carabelli (Carnago), Maria Rosa Broggini (Caronno Varesino), Silvano Martelozzo (Castelseprio) e Maurizio Mazzucchelli (Morazzone) che l’altro giorno in municipio a Carnago hanno incontrato il maggiore Fortunato Suriano, comandante della compagnia di Saronno e il maresciallo maggiore Giorgio Ceresa, comandante della stazione dei Carabinieri di Carnago, ai quali hanno esposto le problematiche che sono motivo di allarme.

Iniziative

«Il Comando di stazione e il Comando provinciale ci hanno rassicurato sia sulle azioni già intraprese, sia sulle ulteriori e aggiuntive iniziative che verranno prese a breve a maggior tutela dei nostri concittadini”, hanno fatto sapere i sindaci. Dal tavolo è emersa anche l’opportunità che i cittadini mettano in atto soluzioni di tutela passiva: antifurti e sistemi di sorveglianza per disincentivare l’azione della microcriminalità. E denunciare sempre.

Hanno spiegato i sindaci: “È stato in particolare raccomandato di effettuare le denunce, anche in caso di tentato furto, che sono fondamentali per georeferenziare tutto ciò che succede sul territorio e avviare così più ampie ed efficaci azioni di contrasto”. Hanno quindi concluso ringraziando i carabinieri per la collaborazione e sottolineando: “A livello di amministrazioni locali noi sindaci continueremo a fare rete con le nostre Polizie locali e con le Forze dell’ordine per garantire la maggior sicurezza possibile per i nostri in cittadini”.