"Create un parcheggio per pendolari alle porte della città"

"Proponiamo che sia inserita, come ipotesi di progetto, la possibilità di creare un parcheggio di superficie per pendolari all’estremo sud della città, nell’Area feste di proprietà del Comune, ancora d’incerta destinazione. Basterebbe utilizzare 13 dell’area per realizzare un parcheggio a raso, con superficie drenante, in grado di ospitare 400 auto, la quasi totalità di quelle che oggi parcheggiano in maniera illegale intorno via Varese".

È la proposta di Fiab Saronno per il nuovo Pgtu: dopo le ipotesi di tornare a una Saronno tutta a 30 all’ora, con i rendering sulla città in stile olandese, e di attivare strade scolastiche, l’associazione propone un parcheggio per pendolari alle porte di Saronno: "Costerebbe pochissimo, dovrebbe avere una tariffazione studiata per incentivare il parcheggio dei pendolari". Insolita la scelta di non optare per un multipiano e la location all’uscita autostradale: "Sarebbe diacente alle strade saronnesi esterne ad alto scorrimento, dovrebbe essere collegato con una navetta alla stazione: pochi autobus porterebbero i pendolari".