Cosmetici per 200 euro rubati al supermercato Denunciati in quattro

Due uomini e due donne, stranieri e senza fissa dimora, denunciati per furto e tentato furto. Nella loro auto sono stati trovati cosmetici risultati sottratti da un supermercato, per un valore di 200 euro. Per questo motivo i quattro sono stati denunciati per furto. Una volta in caserma, i militari sono stati raggiunti dal direttore di un secondo supermercato che ha consegnato loro le riprese delle telecamere dove si vedevano le due donne strappare le placche antitaccheggio di numerosi cosmetici per metterli in una borsa e poi, forse avvertite della presenza dei carabinieri, abbandonarla tra le corsie. Nuova denuncia, questa volta per tentato furto.