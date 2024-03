Cortisonici. Film Festival al raddoppio

Cortisonici Film Festival cresce. L’edizione 2024 della rassegna varesina dedicata al cinema sarà strutturata per la prima volta su due weekend di proiezioni ed eventi. L’appuntamento è dal 5 al 13 aprile. "Il festival quest’anno dedica uno spazio speciale alla sezione Ragazzi e in generale ai giovani - ha spiegato il direttore organizzativo Massimo Lazzaroni - tra le novità c’è la presenza di una giuria internazionale composta da studenti universitari. Un modo per dare ulteriore occasione di connessione tra la vita culturale della città, l’università e il suo collegio". A dare il via alla manifestazione il 5 aprile sarà proprio lo spazio dedicato a Cortisonici Ragazzi, la sezione rivolta ai più giovani, che quest’anno raddoppia con due concorsi distinti. Uno è dedicato agli under 19, l’altro agli aspiranti registi iscritti ad università, scuole di cinema ed enti post-diploma che operano nell’ambito dell’audiovisivo.

Le due serate del 5 e 6 aprile saranno dedicate al "Focus on", l’approfondimento del festival incentrato sul cinema di genere. Per l’edizione 2024 il tema è "Speriamo bene: distopie al cinema". Nelle serate di giovedì 11, venerdì 12 e sabato 13 aprile ci sarà poi il clou dell’evento, con il concorso internazionale. 22 le opere che saranno proiettate al Cinema Nuovo, provenienti da 14 paesi diversi e selezionate tra le oltre 3700 arrivate alla segreteria organizzativa. Cresce sempre più la qualità delle opere in gara: in concorso ci saranno infatti diversi film già selezionati dai più importanti festival internazionali, da Cannes a Venezia. Tra le opere italiane in concorso c’è anche quella della varesina Lucia Bulgheroni. Tre i premi per il concorso internazionale.

Lorenzo Crespi